Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами --27 и 25?Чуму ??овна их сума?
Математика
Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами --27 и 25?Чуму ??овна их сума?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Между -27 и 25 есть 52 целых числа легко посчитать нужно к 26 + 25 +1=52 а сумма (-27)+(25)= --2
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