Знаки препинания в предложении: дети шли по лесу вдруг раздался горох кто это ёжик
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Знаки препинания в предложении: дети шли по лесу вдруг раздался горох кто это ёжик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дети шли по лесу. Вдруг, раздался шорох. Кто это? Ежик.
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