Узнай во сколько раз произведение чисел 12 и 6 больше их суммы
Математика
Узнай во сколько раз произведение чисел 12 и 6 больше их суммы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12•6=72 2) 12+6=18 3) 72:18=4
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Помогите! Пожалуйста! Какая безударная гласная проверяемая в корне слова тиски??? ??ожалуйста помогите!