Сочинение о милосердии пожалуйста

Гость: Гость:

Милосердие-это готовность помочь кому-то. Помощь она нужна каждому и всякому в мире. Я милосерден, и могу это доказать. Помощь чаще всего нужна родителям, пожилым людям и друзьям. Если человек просит меня о помощи , то я не могу ему отказать, я беру себя на место его , а если бы мне нужна была помощь а мне бы не помогли. После того как ты кому-то помог, на душе становится приятно.