ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Была ли у Руси возможность избежать нашествия монголов и, не сражаясь, признать их власть?

Гость: Гость:

Конечно же была так-как русские могли сразу же отдасться в пленники и пойти на путь к смерти и остаться без родины , но русские пошли защищать свою родину ради того чтобы остаться с "крышей над головой" , но хоть монголы и нанесли сильный ущерб Руси русские смогли найти контакт с монголами единственным выходом (1.оставить им часть своей территории и платить дань) так что у русских был выход либо 1. помереть или остаться в пленниках либо защищать свою родину.(Русские выбрали второй вариант и правильно сделали) ставь спасибо и ответ лучшим если не трудно, надеюсь помог. :)