Площадь прямоугольника 56 сантиметров Чему равен периметр этого прямоугольника е??ли его длина равна 8 сантиметров
Математика
Площадь прямоугольника 56 сантиметров Чему равен периметр этого прямоугольника е??ли его длина равна 8 сантиметров
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Гость:
Ширина =56:8=7 Р=(8+7)*2=30
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