Площадь прямоугольника 56 сантиметров Чему равен периметр этого прямоугольника е??ли его длина равна 8 сантиметров

Математика

Площадь прямоугольника 56 сантиметров Чему равен периметр этого прямоугольника е??ли его длина равна 8 сантиметров

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