Площадь прямоугольника 56 сантиметров Чему равен периметр этого прямоугольника е??ли его длина равна 8 сантиметров

Математика
Площадь прямоугольника 56 сантиметров Чему равен периметр этого прямоугольника е??ли его длина равна 8 сантиметров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина =56:8=7 Р=(8+7)*2=30
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Права субъектов РФ помогите пожалуйста завтра сдавать!!!!!!
Ответить
Физика
Ребята помогите срочно!!!!!!((( Помогите решить задачи по физике умоляю! Буду очень благодарна! №1 Объём куска железа равен 0,2 кубичных ме...
Ответить
Математика
Помогите решить задачу За 3 месяца завод выпустил 385 мотоциклов. В сентябре завод выпустил 134 мотоцикла, в октябре на 17 мотоциклов меньше, чем с...
Ответить
История
Северная война( 1700-1721) Таблица Дата События Значение И вывод
Ответить
Окружающий мир
КАКУЮ РАБОТУ В ОРГАНИЗМЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ МЫШЦЫ.
Ответить