Права субъектов РФ помогите пожалуйста завтра сдавать!!!!!!

Гость: Гость:

1.Личные-Обеспечивает само существование человека и защиту от государственного произвола 2.Политические-Обеспечивает участие граждан в политической жизни страны 3.Экономические-Обеспечивает свободное распоряжение предметами потребления и основными факторами хозяйственной деятельности:условям производства и рабочей силой 4.Социальные-Обеспечивают благосостояние и достойный уровень жизни 5.Культурные-Обеспечивают духовное развитие и самореализацию