Права субъектов РФ помогите пожалуйста завтра сдавать!!!!!!
Обществознание
Права субъектов РФ помогите пожалуйста завтра сдавать!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Личные-Обеспечивает само существование человека и защиту от государственного произвола 2.Политические-Обеспечивает участие граждан в политической жизни страны 3.Экономические-Обеспечивает свободное распоряжение предметами потребления и основными факторами хозяйственной деятельности:условям производства и рабочей силой 4.Социальные-Обеспечивают благосостояние и достойный уровень жизни 5.Культурные-Обеспечивают духовное развитие и самореализацию
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