Ученик шел от дома до школы со скоростью 3 км/ч и опоздал на урок на 1 мин. В другой р??з он пошел со скоростью 4 км/ч и пришел за 3 мин до начала урока. С какой скоростью ему надо идти в следующий раз, чтобы прийти в точности ...
Математика
Ученик шел от дома до школы со скоростью 3 км/ч и опоздал на урок на 1 мин. В другой р??з он пошел со скоростью 4 км/ч и пришел за 3 мин до начала урока. С какой скоростью ему надо идти в следующий раз, чтобы прийти в точности к началу урока.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(х+1)=4(х-3) 3х+3=4х-12 3х-4х=-12-3 1х=15 (мин) - время, которое требуется ученику, чтобы дойти до школы вовремя. а=3(х+1)=48 - расстояние, которое проходит ученик. у=48/15=16/5=3,2км/ч - скорость, с которой нужно идти ученику, чтобы придти в школу вовремя.
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