Ученик шел от дома до школы со скоростью 3 км/ч и опоздал на урок на 1 мин. В другой р??з он пошел со скоростью 4 км/ч и пришел за 3 мин до начала урока. С какой скоростью ему надо идти в следующий раз, чтобы прийти в точности ...

Математика

Ученик шел от дома до школы со скоростью 3 км/ч и опоздал на урок на 1 мин. В другой р??з он пошел со скоростью 4 км/ч и пришел за 3 мин до начала урока. С какой скоростью ему надо идти в следующий раз, чтобы прийти в точности к началу урока.

Автор: Гость