Строение клетки, как делится клетка?

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Клетка - элементарная живая система, состоящая из трех основных структур: оболочки, цитоплазмы и ядра. Цитоплазма и ядро вместе - это протоплазма, а в цитоплазму погружены все органоиды клетки, за исключением ядра. Основных органоиды клетки: митохондрии (основная функция - участие в процессе синтеза АТФ), ЭПР (функция - синтез белков на гранулярной ЭПР и синтез жиров и углеводов на агранулярной ЭПР), рибосомы (принимают активное участие в биосинтезе белка), аппарат Гольджи (основные функции: синтез углеводов, сегрегация и распределение веществ; это одна из составляющих частей вакуолярной системы клетки), лизосомы (участвуют во внутриклеточном пищеварении), клеточный центр (отвечает за синтез микрофиламентов и микротрубочек во время деления). Так же есть органоиды специального назначения, присущие конкретным клеткам: жгутики, реснички, вакуоли, пластиды. Ядро выполняет две важнейшие функции: хранение и воспроизведение генетической информации и регуляция процессов обмена. разные клетки делятся по-разному. Соматические клетки - митозом (в результате образуются 2 дочерние клетки, идентичные материнской), половые клетки - мейозом (в результате из одной диплоидной клетки образуются 4 гаплоидные, чтобы во время оплодотворения слиться и восстановить диплоидность зиготы). Также клетки могут делиться амитозом (сначала разделяются ядрышки.ю а затем ядро на 2 или более частей путем перетяжки), прямым бинарным делением (бактериальные клетки делятся таким образом, когда между двумя молекулами ДНК врастает мембрана и разделяет их и цитоплазму на 2 дочерние клетки, в каждой из которых - по одной молекуле ДНК). Важным процессом деления клетки считается цитокинез, т. е. формирование клеточной оболочки, и протекает этот процесс у растительных и животных клеток по-разному за счет того, что у растительных клеток формируется жесткая клеточная стенка, которой нет у животных клеток