Запишите уравнение реакции разложения малахита (CuOH)2 CO3 на оксид меди(||), воду и угл??кислый газ.
Химия
Запишите уравнение реакции разложения малахита (CuOH)2 CO3 на оксид меди(||), воду и угл??кислый газ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(CuOH)2CO3 = 2CuO + CO2 + H2O вроде так
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