Площадь Великобритании Ирландии Новая Земля Сицилия и Исландии. Ооооооччччеееен??ньььь срочно!!!!

Математика
Площадь Великобритании Ирландии Новая Земля Сицилия и Исландии. Ооооооччччеееен??ньььь срочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь Великобритании 244 088 квадратных километров. Площадь Ирландии 70 285 квадратных километров. Площадь Новой земли 83000 квадратных километров. Площадь Сицилии 25 460 квадратных километров. Площадь Исландии 102 819 квадратных километров.
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