Магазин продал в 1-ый день 72кг слив,а во 2-ой-56 кг.Во второй день продано на 2 ящика меньше,чем а в первый.Сколько ящиков слив продали в каждый день?
Математика
Магазин продал в 1-ый день 72кг слив,а во 2-ой-56 кг.Во второй день продано на 2 ящика меньше,чем а в первый.Сколько ящиков слив продали в каждый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72-56=16 (кг) разница между 1 и 2 ящиком. 2) 16:2=8 (кг) масса одного ящика. 3) 72:8=9 (ящ.) продали в 1 день. 4) 56:8=7(ящ.) продали во 2 день. Ответ: 9 ящиков - 1 день, 7 ящиков - 2 день.
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