Магазин продал в 1-ый день 72кг слив,а во 2-ой-56 кг.Во второй день продано на 2 ящика меньше,чем а в первый.Сколько ящиков слив продали в каждый день?

Математика

Магазин продал в 1-ый день 72кг слив,а во 2-ой-56 кг.Во второй день продано на 2 ящика меньше,чем а в первый.Сколько ящиков слив продали в каждый день?

Автор: Гость