Помогите #39 прошу срочно!
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Помогите #39 прошу срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Купишь красивую брошь. Купишь - в глаголах если на конце шипящий пишется мягкий знак Брошь - женский род, на конце если шипящая всегда мягкий знак 2 Съешь этот борщ Съешь - в глаголах если на конце шипящий пишется мягкий знак Борщ - мужской род, на конце мягкий знак не пишется И вот так делаешь всё
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