Помогите #39 прошу срочно!

Гость: Гость:

1Купишь красивую брошь. Купишь - в глаголах если на конце шипящий пишется мягкий знак Брошь - женский род, на конце если шипящая всегда мягкий знак 2 Съешь этот борщ Съешь - в глаголах если на конце шипящий пишется мягкий знак Борщ - мужской род, на конце мягкий знак не пишется И вот так делаешь всё