[2,2+(-1\3)]+(- 3 целых 1\15)
Математика
[2,2+(-1\3)]+(- 3 целых 1\15)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=2 2/5-1/3-3 1/15=2 6/15-5/15-3 1/15=-4 2/15
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