Как решить с вопросами и т.д
Математика
Как решить с вопросами и т.д
Ответ(ы):
Гость:
х-петрушка;у-укроп;z-сельдерей;х+у+z=42+4/17;х+у=29+7/17;х+z=28+1/17;у=-х +29+7/17;z=-х+28+1/17;Подставляем в первое уравнение:х-х+29+7/17-х+28+1/17=42+4/17;-х=42-29-28+4/17-7/17-1/17;-х=-15-4/17;х=15+4/17;у=-15-4/17+29+7/17=14+3/17;z=-15-4/17+28+1/17=13-3/17=12+14/17.
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