Прочитайте. Опушка (сосновый2) леса, цветы (колючий) шиповника, лучи (зимний2) солнца, хлопья (пушистый2) снега, стакан (горячий) чая, остановились у (гигансткий2) дуба, жду (новогодний) празника. .запишите сочетание слов, ст...

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Опушка соснового леса,цветы колючего шиповника,лучи зимнего солнца,хлопья пушистого снега,стакан горячего чая,остановились у гигантского дуба,жду новогоднего праздника. Лучи зимнего солнца согревают,но в то же время радуют душу.