Просклоняйте слово ВОЛШЕБНИК по падежам и с каждой падежной формой этого слова составьте предложения.
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Просклоняйте слово ВОЛШЕБНИК по падежам и с каждой падежной формой этого слова составьте предложения.
Ответ(ы):
Гость:
Волшебник, волшебника, волшебнику, волшебника, волшебнику, о волшебнике. Юный волшебник полетел на метле в школу магии.
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