Просклоняйте слово ВОЛШЕБНИК по падежам и с каждой падежной формой этого слова составьте предложения.

Русский язык
Просклоняйте слово ВОЛШЕБНИК по падежам и с каждой падежной формой этого слова составьте предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Волшебник, волшебника, волшебнику, волшебника, волшебнику, о волшебнике. Юный волшебник полетел на метле в школу магии.
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