Решите задачу: С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делала по 8 ??ейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней

Математика

Решите задачу: С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делала по 8 ??ейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней

Автор: Гость