Решите задачу: С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делала по 8 ??ейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней

Математика
Решите задачу: С поля вывозили овощи на 10 машинах. Каждая из этих машин делала по 8 ??ейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс. Сколько тонн овощей вывезли эти машины за 6 дней
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6*8=48 48*10=480роатдо
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