Задача 62: Два гениальных математика, не достигшие пенсионного возраста, встретились после долгого перерыва, чтобы прогуляться по аллее. Петя в это время сидел в кустах и подслушал их странный разговор: - Ну, а дети у тебя е...

Математика

Задача 62: Два гениальных математика, не достигшие пенсионного возраста, встретились после долгого перерыва, чтобы прогуляться по аллее. Петя в это время сидел в кустах и подслушал их странный разговор: - Ну, а дети у тебя есть? - Три сына. - А сколько им лет? - Если перемножить, будет как раз твой возраст. - (Немного подумав.) Мне этих данных не достаточно. - Еще если сложить их возраст, получится сегодняшнее число. - (Вновь после размышления.). Нет, пока не могу вычислить. - Ну так средний сын любит танцевать. - А, теперь ясно! Петя в кустах впал в ступор. А Вы сможете определить возраст каждого из сыновей (запишите возрасты цифрами через пробел без запятых)?

Автор: Гость