Определите пожалуйста подежи у имен существительных.

Русский язык
Определите пожалуйста подежи у имен существительных.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
5 предложений с омонимами
Ответить
Математика
Как составить задачу в виде уравнения 25кг 35кг xкг 80кг
Ответить
Информатика
Создать программу: В заданном одномерном массиве переставить местами значения элементов, стоящих на четных местах со значениями элементов, стоящими...
Ответить
Математика
Две бригады ремонтировали дорогу. Первая бригада отремонтировала 3 км 506 м, другая- на 730 м больше. Какой длины дорогу отремонтировали обе бригад...
Ответить
Русский язык
Поищите расказы о проделках животных
Ответить