РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 2)5)8) СРОЧНО УМОЛЯЯЯЮЮЮЮЮ
Алгебра
РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА 2)5)8) СРОЧНО УМОЛЯЯЯЮЮЮЮЮ
Ответ(ы):
Гость:
2) x^2=0 x=0 3) -81x^2=-64 x^2=64/81 X1=8/9 X2=-8/9
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