Помогите пожалуйста: Старинная задача. За 1000 р. я купил 44 коровы - по 18 р. и по 26 р. С??олько тех и других в отдельности? ТОЛЬКО РЕШИТЕ НЕ УРАВНЕНИЕМ,А ДЕЙСТВИЯМИ!
Математика
Помогите пожалуйста: Старинная задача. За 1000 р. я купил 44 коровы - по 18 р. и по 26 р. С??олько тех и других в отдельности? ТОЛЬКО РЕШИТЕ НЕ УРАВНЕНИЕМ,А ДЕЙСТВИЯМИ!
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Математика