Рассказали в свеж_м выпуске новостей. Вставьте пропущенную букву. Заранее спасибо :)))) =)

Русский язык
Рассказали в свеж_м выпуске новостей. Вставьте пропущенную букву. Заранее спасибо :)))) =)
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