Как решить уравнение (m-621)+65 =700
Математика
Как решить уравнение (m-621)+65 =700
Ответ(ы):
Гость:
(м-621)+65=700 м-621=700-65 м-621=635 м=635+621 м=1256 (1256-621)+65=700 700=700
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите типы речи, составляющие фрагмент. Выделив "данное" и "новое" в предложениях, охарактеризуйте значение в каждом из типов речи. "Расыпан...
Алгебра
Разность цифр двухзначного натурального числа равна 4, а сумма его цифр равна 10. Найдите это число.
Математика
Українська мова
Здравствуйте! помогите сделать небольшой рассказ по укр. на с содержанием выполнения дела и итога ( как я готовлю завтрак , как я делаю уроки и тд)...
Українська мова