Здравствуйте! помогите сделать небольшой рассказ по укр. на с содержанием выполнения дела и итога ( как я готовлю завтрак , как я делаю уроки и тд) Спасибо , заранее

Гость: Гость:

Первым делом с самого утра я чищу зубы, потом завтракаю и иду в школе. Мои дела в школе получить отметку 5 (Можешь заменить предложение чем нибудь другим) и на уроке биологии я получаю 5. Итог: Моя цель достигнута. Лайк если помог:3