Здравствуйте! помогите сделать небольшой рассказ по укр. на с содержанием выполнения дела и итога ( как я готовлю завтрак , как я делаю уроки и тд) Спасибо , заранее
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Здравствуйте! помогите сделать небольшой рассказ по укр. на с содержанием выполнения дела и итога ( как я готовлю завтрак , как я делаю уроки и тд) Спасибо , заранее
Ответ(ы):
Гость:
Первым делом с самого утра я чищу зубы, потом завтракаю и иду в школе. Мои дела в школе получить отметку 5 (Можешь заменить предложение чем нибудь другим) и на уроке биологии я получаю 5. Итог: Моя цель достигнута. Лайк если помог:3
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