1. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = х8 на отрезке [–2;1]. 2. Скольк?? корней имеет уравнение 0,5х3 = 2 – х? 4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = (х + 3)4 – – 4 на отрезке [–4; –1]. помо...
Алгебра
1. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = х8 на отрезке [–2;1]. 2. Скольк?? корней имеет уравнение 0,5х3 = 2 – х? 4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = (х + 3)4 – – 4 на отрезке [–4; –1]. помогите пожалуйста, желательно с решением
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Обществознание
Верны ли суждения? А. Самооценка зависит от целей и требований, поставленных человеком перед собой. Б. Самооценка всегда субъективна. В. Само...
Алгебра