1. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = х8 на отрезке [–2;1]. 2. Скольк?? корней имеет уравнение 0,5х3 = 2 – х? 4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = (х + 3)4 – – 4 на отрезке [–4; –1]. помо...

Алгебра
1. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = х8 на отрезке [–2;1]. 2. Скольк?? корней имеет уравнение 0,5х3 = 2 – х? 4. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции у = (х + 3)4 – – 4 на отрезке [–4; –1]. помогите пожалуйста, желательно с решением
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