Кто тебе ближе Остап или Андрий(Тарас Бульба)?
Литература
Кто тебе ближе Остап или Андрий(Тарас Бульба)?
Ответ(ы):
Гость:
Андрий-так как он очень добор и чист душой.У него есть чувство сострадания.Андрий считает борьбу и пояски Тараса ерундой.Ему ближе к сердцу академии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
ПЕРВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА... Өндірісі дамыған елде кейбір жан-жануарлар мен өсімдіктер дүниесі өзіннің алғашқы табиғи тіршілігінен айырылып қалмақ.О...
Английский язык
1. Creq ... (learn) to play chess today. 2. ... ( Mary/speak) French well? 3. I ... ( not/often/qo) skiinq. 4. It ... ( rain) at the moment. ...
Литература
Кто читал произведение Льва Николаевича Толстого "детство"ПОМОГИТЕ ВОПРОС:кажется ли вам характер Натальи Савишны интересным?Почему она решила не б...
Английский язык
Помогите знатоки английского.......Как на английском сказать: Я уже давно смотрю фильмы на английском.