Как решить уравнение y÷5=320-280и 45-x=160-133

Математика
Как решить уравнение y÷5=320-280и 45-x=160-133
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У:5=320-280 у:5=40 у=5*40 у=200 200:5=320-280 40=40 Ответ:у=200 45-х=160-133 45-х=27 х=45-27 х=18 45-18=160-133 27=27 Ответ: х=18
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста,помогите. 7м 3 дм 703 дм 13 дм 5 см 1 м 4 дм
Ответить
Математика
решение уголком 648 разделить на2
Ответить
Математика
В двух зрительных залах 900 мест.В малом 10 рядов ,а в большом 15 таких же рядов .Скол??ко мест в каждом зале . На сколько мест больше в одно ...
Ответить
Физика
в сосуд площадь дна которого 20 см2 налито воды до высоты 10 см определите силу довления созданную столбом воды
Ответить
Физика
На сколько градусов нагреется алюминиевый провод сечение 1,8 мм кв., при пропускании по нему тока 3 А в течении 20 с? Считать, что половина выделен...
Ответить