Как решить уравнение y÷5=320-280и 45-x=160-133
Математика
Как решить уравнение y÷5=320-280и 45-x=160-133
Ответ(ы):
Гость:
У:5=320-280 у:5=40 у=5*40 у=200 200:5=320-280 40=40 Ответ:у=200 45-х=160-133 45-х=27 х=45-27 х=18 45-18=160-133 27=27 Ответ: х=18
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