в сосуд площадь дна которого 20 см2 налито воды до высоты 10 см определите силу довления созданную столбом воды
Физика
в сосуд площадь дна которого 20 см2 налито воды до высоты 10 см определите силу довления созданную столбом воды
Ответ(ы):
Гость:
P=ro×g×S×h/S=ro×g×h=1000×0,1×9,81=981 Па
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