в сосуд площадь дна которого 20 см2 налито воды до высоты 10 см определите силу довления созданную столбом воды

Физика

в сосуд площадь дна которого 20 см2 налито воды до высоты 10 см определите силу довления созданную столбом воды

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