Проанализируйте ученическое сочинение. Соответствует ли оно теме? Приведены ли у??едительные доводы для обоснования высказанного мнения? Напишите отзыв о сочинении ученика. В своей басне И,А, Крылов говорит о Стрекозе, которая...

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Проанализируйте ученическое сочинение. Соответствует ли оно теме? Приведены ли у??едительные доводы для обоснования высказанного мнения? Напишите отзыв о сочинении ученика. В своей басне И,А, Крылов говорит о Стрекозе, которая все лето пропела, не запасла еду на осень и зиму. Она приходит к Муравью за помощью. Он отказывает ей и говорит: " Ты все пела, это дело, так пойди же, попляши ". Мне не нравятся слова Муравья, он отказывает невежливо. И еще я считаю, что Стрекоза заслуживает помощи. Пение- это тоже труд, особенно если это делается профессионально. Так что я не согласен с основной мыслью басни, что труд важен только такой, который обеспечивает необходимое для жизни- еду. Помогите пожалуйста.

Автор: Гость