Пожалуйста,помогите. 7м 3 дм 703 дм 13 дм 5 см 1 м 4 дм

Математика
Пожалуйста,помогите. 7м 3 дм 703 дм 13 дм 5 см 1 м 4 дм
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Ответ(ы):
Гость:
7м 3дм < 703дм 13дм 5 см<1м 4 дм
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