решение уголком 648 разделить на2

Математика
решение уголком 648 разделить на2
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 648 2   6     324    4    4      8      8      0 вот так
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