Как решить во такую задачу. Ира прошла 15км за3ч,а Петя ---16кмза 3ч. У кого из ребят скорость больше и на сколько.

Математика

Как решить во такую задачу. Ира прошла 15км за3ч,а Петя ---16кмза 3ч. У кого из ребят скорость больше и на сколько.

Автор: Гость