Как решить во такую задачу. Ира прошла 15км за3ч,а Петя ---16кмза 3ч. У кого из ребят скорость больше и на сколько.

Математика
Как решить во такую задачу. Ира прошла 15км за3ч,а Петя ---16кмза 3ч. У кого из ребят скорость больше и на сколько.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Пети больше скорость на 1км в 3 часа
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