По глубокому снегу, под снежным покровом. определить падеж

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По глубокому снегу, под снежным покровом. определить падеж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По снегу - по чему? - Дательный падеж Под покровом - под чем? - Творительный падеж
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