Скажите пожалуйста,что такое инверсия сказуемого,определения?
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Скажите пожалуйста,что такое инверсия сказуемого,определения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инверсия – это (лат. inversio — перестановка, переворачивание) расположение членов предложения в особом порядке, нарушающем обычный (прямой) порядок, с целью усилить выразительность речи.
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