В тетради 24 листа.Уже исписано ⅝ всех листов.Сколько в тетради чистых листов?
Математика
В тетради 24 листа.Уже исписано ⅝ всех листов.Сколько в тетради чистых листов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 * 5/8=(24*5)/8=15 - исписано24-15=9 - осталось
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