Помогите пожалуйста с УПР 438

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Помогите пожалуйста с УПР 438
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удобный - этот диван удобнее предыдущего. Я нашёл самый удобный диван. серьёзный- этот человек серьёзнее моего папы. Я разговаривал с самым серьёзным человеком. спокойный - мой кот спокойнее моей собаки. мой кот ужасно спокойный
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