Помогите пожалуйста с УПР 438

Гость: Гость:

Удобный - этот диван удобнее предыдущего. Я нашёл самый удобный диван. серьёзный- этот человек серьёзнее моего папы. Я разговаривал с самым серьёзным человеком. спокойный - мой кот спокойнее моей собаки. мой кот ужасно спокойный