С одной грядки собрали 20 килограмм клубники а другой 4 килограмм больше Поставь вопрос так чтобы задача решалась одним действием двумя действиями

Математика

С одной грядки собрали 20 килограмм клубники а другой 4 килограмм больше Поставь вопрос так чтобы задача решалась одним действием двумя действиями

Автор: Гость