С одной грядки собрали 20 килограмм клубники а другой 4 килограмм больше Поставь вопрос так чтобы задача решалась одним действием двумя действиями

Математика
С одной грядки собрали 20 килограмм клубники а другой 4 килограмм больше Поставь вопрос так чтобы задача решалась одним действием двумя действиями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие: Сколько кг собрали со второй грядки 2 действия: Сколько всего кг собрали с двух грядок?
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