Помогите, пожалуйста. Клетки различной формы, с помощью которых много¬клеточные водоросли прикрепляются к грунту, называются: а) ризоиды б) слоевище в) корни г) жгутики Водоросли — растения, у которых нет: а) корней б) стеб...

Гость: Гость:

1. Водоросли не имеют корней и органами прикрепления у них служат ризоиды, при помощи них осуществляется только прикрепление, всасывание воды они не обеспечивают. (а) 2. Водоросли - это низшие растения тело которых называется таллом и не подразделяется на ткани и органы (г) 3. Ламинария - это водоросль из отдела бурых водорослей, этот отдел отмечает самых крупных представителей со сложно устроенным половым процессом.(в) 4. Агар- агар изготавливают из красных водорослей, это желеобразная субстанция использующаяся как среда для выращивания бактерий и в пищевой пропышленности вместо желатина (б)