Вставь пропущенные окончания прилагательных . опреднли их падеж . 1)даже стены тут приятно пахнут хлебом ароматн.. вот откуда к нам на стол тёпл...., вкусн...хлеб пришёл . 2) вот уж снег последн... в поле тает , тёпл ... пар во...

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Вставь пропущенные окончания прилагательных . опреднли их падеж . 1)даже стены тут приятно пахнут хлебом ароматн.. вот откуда к нам на стол тёпл...., вкусн...хлеб пришёл . 2) вот уж снег последн... в поле тает , тёпл ... пар восходит от земли , и кувшинчик син ... расцветает , и зовут друг друга журавли .

Автор: Гость