Вставь пропущенные окончания прилагательных . опреднли их падеж . 1)даже стены тут приятно пахнут хлебом ароматн.. вот откуда к нам на стол тёпл...., вкусн...хлеб пришёл . 2) вот уж снег последн... в поле тает , тёпл ... пар во...
Русский язык
Вставь пропущенные окончания прилагательных . опреднли их падеж . 1)даже стены тут приятно пахнут хлебом ароматн.. вот откуда к нам на стол тёпл...., вкусн...хлеб пришёл . 2) вот уж снег последн... в поле тает , тёпл ... пар восходит от земли , и кувшинчик син ... расцветает , и зовут друг друга журавли .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Даже стены тут приятно пахнут хлебом ароматнЫМ (Т.п.). Вот откуда к нам на стол тёплЫЙ (И.п.), вкуснЫЙ (И.п.) хлеб пришёл. 2) Вот уж снег последнИЙ (И.п.) в поле тает, тёплЫЙ (И.п.) пар восходит от земли, и кувшинчик синИЙ (И.п.) расцветает, и зовут друг друга журавли.
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