Можно ли назвать финал произведения "Алые Паруса" феерическим? Какие мысли и убеждения утверждал писатель яркой сказочной концовкой (финалом)

Гость: Гость:

====================================================== Люди, некоторые говорят что чудес не бывает. А автор произведения "Алые Паруса" - Показывает что чудеса бывают. Вот на примере рассмотрим: Сказочник сказал Ассоль, что когда ты вырастишь ты встретишь принца на точно таком же корабле с алыми парусами. И она верила, и так и случилась. (А соседи не верили ей, говорили "Что ты веришь в это? Что тебе сказал сказочник..." Так и случилось она встретила принца << Грея >>. В общем автор показывает что мечта Ассоль сбыла, о который ей рассказал сказочник. ==================================================