20 баллов!! задание в прикрепленном файле +ПОЯСНЕНИЕ ЕСЛИ МОЖНО)
Информатика
20 баллов!! задание в прикрепленном файле +ПОЯСНЕНИЕ ЕСЛИ МОЖНО)
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Ответ: 20 пояснение , напишу, пока буду рисовать
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