СРОЧНО!Темноволосый,большеглазый левша женится на светловолосой,большеглазой правше. Какова вероятност рождения в этой семье светловолосого ребенка левши с большими глазами,если известно что мать мужчины имела светлые волосы и...

Биология
СРОЧНО!Темноволосый,большеглазый левша женится на светловолосой,большеглазой правше. Какова вероятност рождения в этой семье светловолосого ребенка левши с большими глазами,если известно что мать мужчины имела светлые волосы и маленькие глаза,а отец женщины обладал темными волосами,маленькими глазами и был левшой (темные волосы,болшие глаза и умение лучше владеть правой рукой -доминантные признаки)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А - темные, а - светлые;В - большие, в - маленькиеС - правша, с - левша. Р АаВвсс(он) х ааВвСс(она)Г/АВсАвсаВсавс.../аВС/авСаВсавс  (гаметы)А дальше надо чертить решетку 4 х 4 клетки, записывать гаметы и скрещивать. Это уже сама.

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