СРОЧНО!Темноволосый,большеглазый левша женится на светловолосой,большеглазой правше. Какова вероятност рождения в этой семье светловолосого ребенка левши с большими глазами,если известно что мать мужчины имела светлые волосы и...

Биология

СРОЧНО!Темноволосый,большеглазый левша женится на светловолосой,большеглазой правше. Какова вероятност рождения в этой семье светловолосого ребенка левши с большими глазами,если известно что мать мужчины имела светлые волосы и маленькие глаза,а отец женщины обладал темными волосами,маленькими глазами и был левшой (темные волосы,болшие глаза и умение лучше владеть правой рукой -доминантные признаки)

Автор: Гость