Из ниже перечисленных утверждений выберите одно, относящееся ко второму положению МКТ строения вещества Выберите один ответ: a. Давление, оказываемое газом на стенки сосуда, обусловлено непрерывными ударами молекул о стенку ...

Физика
Из ниже перечисленных утверждений выберите одно, относящееся ко второму положению МКТ строения вещества Выберите один ответ: a. Давление, оказываемое газом на стенки сосуда, обусловлено непрерывными ударами молекул о стенку b. Атомы и молекулы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении c. Благодаря взаимному проникновению молекул соприкасающихся веществ происходит их постоянное перемешивание(диффузия)
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Атомы и молекулы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении
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