Написать по 1 слову на каждый пункт и обозначать орфограммы причастие и деепречас??ие

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Написать по 1 слову на каждый пункт и обозначать орфограммы причастие и деепречас??ие
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Гость:
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