В автобусе ехало 43 человека.На остановке 17 человек вышло и несколько зашло.В автобусе стало 34 пассажира.Сколько человек зашло на остановке?

Математика

В автобусе ехало 43 человека.На остановке 17 человек вышло и несколько зашло.В автобусе стало 34 пассажира.Сколько человек зашло на остановке?

Автор: Гость