В автобусе ехало 43 человека.На остановке 17 человек вышло и несколько зашло.В автобусе стало 34 пассажира.Сколько человек зашло на остановке?

Математика
В автобусе ехало 43 человека.На остановке 17 человек вышло и несколько зашло.В автобусе стало 34 пассажира.Сколько человек зашло на остановке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-10=10 10+8=18 20-18=2 Ответ:на 2 человека стало меньше в автобусе.
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