Решите пожалуйста все во втором 2 вариант очень нужно

Математика
Решите пожалуйста все во втором 2 вариант очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левое фото.1) а) 2t^28;  б) -27u^6v^12;  в) x^16/u^24;  г) u^9/v2) (3^(12-k))^3=3^63^(36-3k)=3^636-3k=63k=30k=103) (2^12*3^6)/2^12=3^6=729Правое фото.1) а)x^5*y^10; б) t^6;  в) u*x^2; г) (x^2)/2v^42) b^(k-5)=b^10k-5=10k=153) 8^15*64<100*8^158^17<100*8^15

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