Как решить задачу на части:Для компота купили 1800г сухофруктов.Яблоки составляют 4 части,груши 3 части,а сливы 2 части общего веса сухофруктов.Сколько граммов яблок,груш и слив было в отдельности?

Математика

Как решить задачу на части:Для компота купили 1800г сухофруктов.Яблоки составляют 4 части,груши 3 части,а сливы 2 части общего веса сухофруктов.Сколько граммов яблок,груш и слив было в отдельности?

Автор: Гость