Как решить задачу на части:Для компота купили 1800г сухофруктов.Яблоки составляют 4 части,груши 3 части,а сливы 2 части общего веса сухофруктов.Сколько граммов яблок,груш и слив было в отдельности?
Математика
Как решить задачу на части:Для компота купили 1800г сухофруктов.Яблоки составляют 4 части,груши 3 части,а сливы 2 части общего веса сухофруктов.Сколько граммов яблок,груш и слив было в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- вес одной части тогда яблок 4х, груш 3х, слив 2х Т.к. всего 1800г составим уравнение 4х+3х+2х=1800 9х=1800 х=1800/9 х=200гр Тогда яблок 4*200=800г груш 3*200=600г слив 2*200=400г
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