Вспомните как можно больше проверенных слов вода-водный....., часы-часовой...., река-речной?

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Вспомните как можно больше проверенных слов вода-водный....., часы-часовой...., река-речной?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вода-водный, воды. Часы-часики, часовой. Река-речной, реки.
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