Как решить задачу: Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-ча??овой рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. Третий цех производит в день в два раза меньше деталей, чем первый и второй чем первый и ...

Математика

Как решить задачу: Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-ча??овой рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. Третий цех производит в день в два раза меньше деталей, чем первый и второй чем первый и второй цеха вместе. Сколько нужно машин, чтобы вывести все детали, произведённые в трёх цехах за 8-часовой рабочий день, если на одной машине можно вывести 25 деталей?

Автор: Гость