Как решить задачу: Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-ча??овой рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. Третий цех производит в день в два раза меньше деталей, чем первый и второй чем первый и ...
Математика
Как решить задачу: Первый цех производит 15 деталей в час. Второй производит за 8-ча??овой рабочий день на 10 деталей меньше, чем первый. Третий цех производит в день в два раза меньше деталей, чем первый и второй чем первый и второй цеха вместе. Сколько нужно машин, чтобы вывести все детали, произведённые в трёх цехах за 8-часовой рабочий день, если на одной машине можно вывести 25 деталей?
Ответ(ы):
Гость:
В 1 цехе х рабочих, во втором 3х, а в третьем х - 15, а всего их 245 x + 3x + x - 15 = 245 5x = 245 + 15 = 260 x = 52
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